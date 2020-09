Iachini e il sostegno del gruppo. Rocco cerca di assicurargli delle alternative in più

La Fiorentina di quest’anno non ha alcuna intenzione di soffrire come accaduto nella prima stagione della gestione italoamericana. Questo quanto troviamo scritto nell’analisi de La Repubblica Firenze, sulle parole di Beppe Iachini ieri in conferenza stampa (LEGGI QUA). E proprio parlando della conferma del tecnico, questa è stata accolta con serenità e fiducia all’interno dello spogliatoio, un segnale che fa capire quanto il peso dei giocatori sia stato determinante nella scelta definitiva di Commisso. Lo stesso Presidente, tornato a Firenze dopo mesi di assenza causa lockdown, è continuamente al lavoro per risolvere le questioni più importanti intorno al club. Quelle dei rinnovi dei contratti in scadenza, con Chiesa, Milenkovic e Pezzella su tutti. Ma anche per blindare i prospetti dal futuro più interessante ( Castrovilli e Vlahovic) e fare chiarezza sulle infrastrutture. Nonostante per Iachini, la squadra al 98% resta questa, il mercato è ancora nel vivo e alcune situazioni potrebbero chiamare la dirigenza a cogliere le occasioni più interessanti per assicurare al tecnico qualche alternativa in più.

La Probabile Formazione – Bonaventura subito nella mischia, Biraghi recupera