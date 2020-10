Iachini deve trovare l’equilibrio: adesso gli alibi sono finiti

Per la Fiorentina sono finiti gli alibi. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come Beppe Iachini avrebbe voluto un attaccante capace di ispirare progetti di doppia cifra, ma adesso dovrà dare fiducia non a termine a uno dei suoi tre attaccanti. Amrabat, poi, non si è visto a suo agio in mezzo a due mezzali, situazione diversa da quella che viveva a Verona e senza dubbio da risolvere. Non c’è più neanche la scusante del campione a mezzo servizio, Chiesa, che in realtà è una ricostruzione smentita dai fatti, perché almeno l’impegno, da parte del neo juventino, non è mai mancato. E’ necessario trovare un nuovo equilibrio, magari cambiando modulo, e coniugare l’obiettivo parte sinistra della classifica con un’evoluzione del gioco.

