Iachini deluso, mancano un bomber e un regista: rischia di finire come con Montella

La Fiorentina ha mostrato tre facce diverse nelle prime tre partite di campionato: vincente con merito col Torino, perdente con onore con l’Inter, in confusione totale con la Sampdoria. Il gruppo ha evidenziato pregi e difetti, e tra questi ultimi c’è l’assenza di un bomber, che Mister Iachini va chiedendo ormai da tempo: tre giovani, cumulando i loro gol, potrebbero non raggiungere il totale garantito da un attaccante navigato. E non è finita qui, perché il tecnico ascolano avrebbe voluto anche un regista per il suo centrocampo. Chiesta e ottenuta la conferma di Pulgar, il profilo ideale sarebbe stato quello di Lucas Torreira, ma i costi alti hanno fatto desistere la dirigenza viola, che però ci è fermata lì. Sono arrivati Bonaventura e Amrabat, ma la zolla al centro è rimasta scoperta, e questo equivoco tattico rischia di costare caro. Per non parlare di Callejon, che al suo arrivo rischierebbe di trovarsi a dover coprire tutta la fascia. Solo in difesa sono state rispettate tutte le richieste di Iachini, che adesso rischia di rivivere l’esperienza di Montella: tenuto per volontà del presidente, esonerato (anche) per una squadra che non sentiva del tutto sua. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

