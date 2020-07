Iachini sfida Liverani. Due filosofie diverse accomunate però dallo stesso obiettivo

Nella sfida di questa sera la gara nella gara sarà quella tra i due tecnici. Così differenti per carriera, esperienza, modi di pensare e interpretare il calcio –Repubblica Firenze– Liverani e Iachini sono però accomunati dallo stesso obiettivo, la salvezza. Se da una parte il tecnico giallorosso è considerato il valore aggiunto della squadra pugliese, nell’ambiente si vocifera infatti che senza di lui la squadra sarebbe già spacciata da un bel pezzo, Iachini è in bilico e cerca conferme attraverso preziosi punti salvezza. La società viola ha puntato su di lui per raggiungere l’obiettivo minimo per questa stagione, ma per farlo con serenità questa sera conterà, più di tutto, passare indenni da un esame secco che non ammette prove insufficienti.