Iachini, contro il Genoa per centrare un record che manca da ben 15 anni

Con due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare di Serie A alla guida della Fiorentina, Beppe Iachini potrebbe raggiungere un grande ex allenatore viola che nella stagione 2005-2006 riuscì a rimanere imbattuto per le prime quattro giornate sulla panchina della Fiorentna. In relazione a quanto riporta Stadio, è proprio dall’esordio di Cesare Prandelli che non si vedeva un inizio così positivo per un neoallenatore viola. Tutti i successori di Prandelli non hanno invece neanche oltrepassato il secondo ostacolo, da Mihajlovic a Montella, passando per Sousa e Delio Rossi, nessuno è riuscito ad arrivare imbattuto neanche al terzo gettone sulla panchina viola Adesso a Iachini manca l’ultimo passo sabato contro il Genoa davanti ai 35 mila del Franchi per raggiungere un mito della storia degli allenatori viola.