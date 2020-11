Iachini cambia vestito e si affida agli inserimenti da dietro: Commisso osserva

Giocare senza attaccanti è la tentazione di Beppe Iachini, che pensa a Ribery e Callejon nel ruolo di punte per inventare gol o passaggi per gli inserimenti di Castrovilli e Bonaventura. La scossa al 3-5-2 dovrebbe essere questa, e Commisso dagli USA seguirà i risvolti delle decisioni del suo tecnico. Il presidente aveva invocato risultati, e sono arrivate due vittorie, per quanto poco convincenti. Adesso la Roma, altra proprietà americana, meno ricca ma meglio fornita di giocatori. I trasferta contro le grandi la Fiorentina ha fatto vedere le cose migliori, potendo liberare le proprie individualità in contropiede. Mezzali ed esterni sono adatti al compito, qualche perplessità invece per la difesa, orfana di Capitan Pezzella (COMUNQUE CONVOCATO) e agli ordini di Milenkovic, con Amrabat che dovrà intercettare Mkhitaryan e Pedro. Lo scrive La Nazione.