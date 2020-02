Iachini alla prova Juventus: attenzione e intensità le chiavi per superare l’ostacolo

La Fiorentina torna in campo contro la Juventus in chiusura di una settimana intensa e dispendiosa dal punto di vista mentale e fisico, e deve correre ai ripari per mettere una pezza all’emergenza di turno. Quello dei viola pare un percorso a ostacoli creato ad arte dal destino sulla strada della rinascita che Iachini sta percorrendo da un mese. «Voglio che poi si riporti tutto sul campo con personalità, atteggiamento, mentalità», ha detto il tecnico. «Oltre alla tattica, dobbiamo abbinare attenzione e intensità». La ricetta della sua Fiorentina per cercare l’impresa, anche sul campo della Juventus. Mentalità, carattere che affiora soprattutto nelle difficoltà, scrive Repubblica Firenze in edicola oggi. Come questa.