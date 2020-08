Torreira, proposta viola vicina alla richiesta del giocatore. Gli altri nomi per il centrocampo

Prosegue l’analisi di Repubblica Firenze sulle operazioni più importanti della dirigenza. Per il centrocampo prosegue infatti la caccia a Torreira, i viola si sono avvicinati molto al suo ingaggio ma c’è da convincere l’Arsenal sulla formula. Sull’ex regista della Samp sono in pressing anche Roma e Torino. Per Nainggolan e Paredes l’ostacolo più grande è rappresentato dall’ingaggio. E a proposito di ingaggi elevati, tra poco sarà definito il futuro di Thiago Silva (Che smentisce, ma allo stesso tempo apre ad un trasferimento in maglia viola). Più abbordabile dal punto di vista dello stipendio sarebbe Locatelli ma la valutazione che ne fa oggi il Sassuolo è davvero molto alta. (LA FIORENTINA E’ SEMPRE ALLA RICERCA DI UN BOMBER)

(LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COM)

**TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA**