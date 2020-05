I valori calano, ma la Fiorentina non sta male. E Chiesa continua a costare tantissimo

Il rimpianto di Commisso non è neanche troppo velato: se a gennaio la Fiorentina ha speso 70 milioni per il mercato invernale, adesso quei giocatori sarebbero costati molto meno. Eppure c’è chi sta peggio della Viola, scrive il Corriere Fiorentino. Il valore della rosa viola decrescerà di 99 milioni, da 343 a 244 secondo uno studio del Cies, che la piazza al settimo posto tra quelle più colpite. Ma se si guarda alla percentuale, calo del 28,9%, la posizione scende a decima in Serie A. Perché? Per via del fatto che la rosa gigliata è la seconda più giovane del campionato, e il suo calo è quasi analogo a quello del Borussia Dortmund, una squadra che con i giovani ha fatto la storia in Germania.

Parentesi su Chiesa: il suo calo di 20 milioni, secondo l’osservatorio, è dato dalla scadenza non lontana (2022) e dalle ultime prestazioni non esaltanti. Ma Pradè non lo svaluta, 70 milioni prendere o lasciare, forse anche di più. Quasi nessuno può permettersi una cifra simile adesso, e questa è la forza della Fiorentina, tra le poche società in grado di comprare nel prossimo mercato.