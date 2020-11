I tuffi di Scarzanella, l’ex viola cresciuto nella Juventus di Capello

Claudio Scarzanella è un fiorentino DOC di 34 anni cresciuto nella Settignanese. Sulle pagine del Corriere Fiorentino è possibile ripercorrere la sua carriera calcistica condita da numerosi aneddoti. Carriera calcistica che lo ha visto emergere come portiere di assoluto livello nelle giovanili della Fiorentina di cui è grande tifoso, poi il fallimento ed il passaggio alla Juventus. A Torino è stato compagno di Criscito, Masiello, Giovinco, Marchisio e tanti altri. E nel 2006 arriva lo scudetto di categoria vinto in finale proprio contro la Fiorentina. In seguito arrivano anche le convocazioni e gli allenamenti con i grandi. Capello avevo sempre qualche consiglio, così come Buffon, Del Piero ed Ibrahimovic. Purtroppo poi la ruota della sfortuna è girata ed i troppi problemi fisici lo hanno portato su un’altra strada. A 26 anni dopo anni di Serie B e C ha mollato tutto per l’Università, adesso è uno stimato fisioterapista che guarda al passato senza rimpianti.

