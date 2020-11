I trguardi nel mirino dei campioni viola: Ribery per il gol, Callejon per l’assist

Ieri Iachini ha lanciato l’idea: Callejon e Ribery in coppia davanti (LEGGI). E in effetti la partita con la Roma, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe essere l’occasione, per i due fenomeni, di raggiungere traguardi importanti nelle loro carriere. Il francese è a caccia del gol numero 150 in carriera, lo spagnolo dell’assist numero 100; due cifre tonde che, se raggiunte, potrebbero aiutare la Fiorentina ad ottenere un risultato che, all’Olimpico, manca veramente da tanto tempo. Da capire se Callejon offrirà le giuste garanzie sotto il punto di vista fisico, in caso contrario è pronto Kouamé, di nuovo avanti su Vlahovic e Cutrone nelle gerarchie.