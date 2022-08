I tifosi del Twente in coro: “Appuntamento dell’anno. Non potevamo mancare”

"Per me e i miei amici è il giorno più importante dell’anno, questa partita vuol dire tantissimo per noi". Nell’edizione odierna de La Nazione troviamo alcuni commenti dei tifosi del Twente che nelle ultime ore hanno invaso Firenze pronti a sostenere la squadra in vista della sfida di questa sera. Da ieri pomeriggio, infatti, i supporters olandesi si sono riversati per le vie del centro, concentrandosi in piazza della Signoria, monopolizzando i dehor di tutti i locali. “Siamo veramente entusiasti di questa partita, è quello che si definisce un big match, e non potevamo assolutamente perdercelo. Resteremo fino a sabato, anche per vedere un po’ la città, ma per adesso testa solo alla sfida di stasera. Non sarà facile, ma vogliamo provare a continuare il nostro sogno di tornare nelle coppe europee”. Commentano entusiasti i tifosi “Reds” al giornale spiegando anche come giocare contro la Fiorentina renda questo appuntamento imperdibile: “Sarà bellissimo: una piccola marea di duemila olandesi, tutti vestiti di rosso, per una città come Firenze. Per noi è un orgoglio e un onore”