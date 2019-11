I senatori l’ancora di salvezza della Fiorentina. A Verona di nuovo al top

Quando il mare è in tempesta e la nave barcolla servono braccia forti, ma anche nervi saldi. E’ questa la metafora che il Corriere Fiorentino aggancia ad una Fiorentina che, con i giovani si esalta ma senza l’esperienza può farsi travolgere dalle onde. E’ quello che è successo appena pochi mesi fa, non a caso Pradè in estate è andato su giocatori navigati come Ribery, Boateng, Badelj, Caceres. Ma la nave viola ha improvvisamente iniziato ad imbarcare acqua (19 gol subiti, mai così nell’era post-fallimento), e serve i senatori Pezzella e Caceres tornino ad esprimersi ai massimi livelli. Questione di equilibri e organizzazione, con un timoniere come Badelj che ancora non gira. A Cagliari è stato travolto da Nainggolan, a Verona sarà l’unico superstite del centrocampo. E tornerà la guida Ribery: con il suo carisma e leadership può trascinare Chiesa.