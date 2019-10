I segnali di Boateng: si avvicina un nuovo modulo?

Il Corriere dello Sport-Stadio si interroga sulle possibilità del Boateng apparso in crescita contro la Pistoiese (CLICCA per vedere i gol della sfida): anche alla luce dell’infortunio occorso ieri a Federico Chiesa, ci sarà presto bisogno dell’apporto delle alternative. “L’inserimento di un centravanti […] deve essere visto come una risorsa aggiuntiva per spostare ancora più avanti il grado di competitività della Fiorentina”, si legge. Vero è che la Pistoiese non è il migliore dei termini di paragone, ma la risposta del Boa, Montella assicura, è stata importante, e il suo repertorio (si veda il gol dal nulla contro il Napoli) non è in discussione. E ci sono anche Vlahovic e Pedro…