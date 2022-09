I primi 45′ minuti, specchio della realtà: Ikonè rassegnato. E Kouamè…

Il Corriere Fiorentino sottolinea un aspetto del match di ieri. I primi 45' minuti sono lo specchio della realtà viola. Tante le occasioni create e sprecate, zero i gol e qualche errore tra i singoli, a volte molto grave. Una squadra leggera in attacco e fragile in difesa. Basta vedere le prestazioni dei due esterni. Ikonè, ormai, sembra quasi rassegnato. Buona la preparazione, ma male il resto. Non incide. Un passo indietro anche per Kouamè che non si rende mai pericoloso, quasi irriconoscibile rispetto a quello vista contro la Juventus.