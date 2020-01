I piani per Duncan: Iachini lo vuole, la Fiorentina alza l’offerta

Il sì del giocatore c’è da tempo, adesso c’è da trovare l’accordo col Sassuolo, in una settimana molto intensa tra campo e mercato. La Nazione e La Gazzetta dello Sport fanno il punto sul mercato viola, concentrandosi sull’obiettivo numero uno, Alfred Duncan (SCHEDA), che costa 20 milioni, troppi. Da lunedì Pradè sarà a Milano per portare un’offerta di 15 milioni, che alla fine potrebbero bastare per fare del ghanese il prossimo rinforzo della Fiorentina.