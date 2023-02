I numeri parlano chiaro, ai viola del campionato mancano i gol delle coppe

La squadra di Italiano segna con grande continuità in Europa ma non in campionato. Ora serve invertire il trend

Redazione VN

L’entusiasmo europeo può fare molto comodo alla Fiorentina, chiamata oggi a ricalarsi nella complessità del campionato. La squadra di Italiano, che in campionato fa fatica a segnare, in coppa si trasforma (23 in 10 gare le reti in Conference, 24 in 23 gare quelle in campionato). La speranza è che la notte europea abbia definitivamente risolto il problema, anche se nel corso della stagione la costante è stata una montagna russa pericolosa.

Le statistiche in poche parole raccontano di una Fiorentina che segna un gol a partita. Troppo poco per pensare di vincere sfide e risalire in classifica. Ma da oggi il vento dovrà necessariamente cambiare. Nessuno aspetta, ed anche in coda la classifica si è mossa. Fonte La Nazione