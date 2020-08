I numeri della prima gestione Iachini. Dopo la solidità serve un attacco più prolifico

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina pone l’attenzione sui numeri e sui risultati ottenuti da mister Iachini nella gestione totale della Fiorentina e, nello specifico, nel periodo post lock-down. Otto vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte su ventuno partite totali gestite dal tecnico viola con trenta gol realizzati e venti subiti. Nelle ultime nove gare di campionato la Fiorentina di Iachini ha perso soltanto in un’occasione: la trasferta dell’Olimpico contro la Roma…

Dodici reti subite dalla ripresa del campionato, di cui in ben cinque gare la porta difesa da Dragowski e Terracciano è rimasta inviolata. Come si legge sul quotidiano, dopo aver messo a punto la difesa, adesso Beppe Iachini dovrà lavorare sull’attacco e la fase realizzativa e sicuramente sarà uno degli obiettivi della prossima stagione. Un risultato personale per il tecnico viola è anche il raggiungimento del decimo posto finale in classifica, poichè nel suo passato il miglior piazzamento raggiunto fu l’undicesimo posto rispettivamente con Palermo e Sassuolo, come già riportato in un articolo di Violanews in precedenza [CLICCA].