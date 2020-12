Fiorentina, i numeri della crisi. Attacco sterile ed una vittoria che manca da troppo

Per la Fiorentina resta un priorità tornare a fare punti in campionato, una vittoria sarebbe determinante per il morale del gruppo ed allontanare gli incubi di classifica. I tre punti mancano in Serie A da oltre un mese, dalla vittoria contro l’Udinese al Franchi. Mentre, come riportato da Tuttosport, un altro dato preoccupante è la sterilità offensiva. Il digiuno dura da 399 minuti, mentre se si considerano le reti siglate dagli attaccanti il digiuno lievita a 588 minuti. Decisamente troppo per una rosa di qualità (seppur inespresse) come quella gigliata. Spetterà agli attaccanti, sin qui in ombra, assumersi le proprie responsabilità ed alzare il rendimento. Sotto la guida di Prandelli serve un cambio di marcia altrimenti le conseguenze possono essere disastrose.

