I fiori sbocciati dai parametri zero: il risveglio di Bonaventura e Callejon

Due parametri zero che l'anno scorso sembravano ormai persi, quest'anno sono due punti fermi dello spogliatoio viola

Come scrive la Repubblica, sembrano essere stati ritrovati anche due giocatori a parametro zero, che la passata stagione erano ancora il letargo. Si tratta di Bonaventura e Callejon. Finalmente i due sembrano ritrovato, soprattutto il primo che sembra essere diventato un vero e proprio leader del centrocampo viola. In passato entrambi erano limitati dalla confusione tattica e i moduli inadatti, ma adesso sembrano essere risbocciati dopo un lungo inverno. Il lavoro di Italiano, con un ottimo avvio che a Firenze non si vedeva dal 2015, sta producendo tanti benefici e risvegliando molti giocatori che sembravano persi. Società e consapevoli sono finalmente d'accordo di avere una rosa competitiva a disposizione, che doveva soltanto essere soltanto ritoccata e dotata di un'identità.