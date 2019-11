I fantastici quattro della «Little Italy» viola. E quel dato dell’esordio che ancora resiste

Domenica sera contro il Parma la Fiorentina ha mandato in campo una… Little Italy. Castrovilli, Venuti, Ranieri e Chiesa, quattro ragazzi italiani cresciuti nel settore giovanile viola, tutti titolari. Non era mai successo che loro fossero schierati contemporaneamente dal primo minuto. Non è una novità che Montella si fidi dei giovani: all’esordio contro il Napoli la Fiorentina aveva un’età media di 23,5 anni, la più giovane vista in questa Serie A. Lo scrive il Corriere Fiorentino.