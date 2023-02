I famosi tiri della Fiorentina: tanti quanto imprecisi. Urge aggiustare la mira!

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui "famosi" tiri della Fiorentina. Italiano stesso sottolinea più volte il numero di conclusioni della sua squadra all'interno di una gara. Il problema è che, di questi, soltanto il 27,8% finisce nello specchio della porta (da questo punto di vista gli uomini di Italiano sono 17esimi in serie A) mentre se si parla di rapporto tra gol e tiri il dato (0,06) vede Jovic e compagni addirittura terzultimi, davanti soltanto a Cremonese e Sampdoria. Se contiamo i numeri in generale, la Fiorentina è seconda, sotto al Napoli per tiri effettuati e settimana per expected goal.