I casi da risolvere: Veretout e Chiesa, destini opposti. Avanti ancora un anno con Fede?

Come già anticipato, oggi sarà la giornata decisiva per Veretout alla Roma. Intorno all’ora di pranzo il suo agente Mario Giuffredi si presenterà a Trigoria per provare a chiudere coni giallorossi, pronti a spingersi fino a 25 milioni di euro di valutazione complessiva. Come scrive Repubblica, non è da escludere l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica (El Shaarawy?). Napoli e Milan restano alla finestra.

Nelle prossime ore ci sarà anche un incontro tra il patron viola ed Enrico Chiesa, dove ribadirà che il progetto della nuova Fiorentina prevede una squadra più forte e in grado di lottare per un posto in Europa League. Poi verrà toccato l’aspetto economico, visto che Fede vale almeno 70 milioni e ha un ingaggio che va aumentato in maniera importante. Lo scenario potrebbe anche essere questo: proseguire insieme per la prossima stagione e rivedersi a fine campionato per rivalutare il futuro. Una sorta di gentlemen agreement.