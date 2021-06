Hysaj mette in stand-by la Fiorentina: aspetta la Lazio

Hysaj si è appena svincolato dal Napoli

Iniziano a circolare già i primi per la nuova Lazio di Maurizio Sarri (manca solo l'annuncio ufficiale). Tra questi c'è anche quello di Elseid Hysaj (SCHEDA), 27 anni, esterno destro, svincolato dal Napoli. Per questo motivo - scrivo il Corriere dello Sport - può arrivare senza affanni a Formello. E' un fedelissimo di Sarri con il quale ha messo insieme 243 presenze su 332 da professionista. Essendo a parametro zero ha molte richieste, ha messo in stand-by la Fiorentina di Gattuso, aspetta segnali dal club biancoceleste.