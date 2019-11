Guetta scrive: “La sigaretta di Pesaola. Per il tricolore”

“La sigaretta di Pesaola. Per il tricolore“: è il titolo dell’articolo amarcord di David Guetta pubblicato sul Corriere Fiorentino:

Quel giorno, il 24 novembre 1968, si cominciò a vincere lo scudetto. Sì, perché a San Siro contro l’Inter che fino a diciotto mesi prima aveva dominato l’Europa e il mondo, la Fiorentina dette spettacolo. Gol d’autore: Chiarugi e Amarildo, tanto per gradire. E con De Sisti che a centrocampo sale sopra tutti e riduce l’immenso Suarez a semplice scolaretto. La Fiorentina va avanti di due gol e la rete di Domenghini non cambia niente, perché il centrocampo di Pesaola tiene magnificamente, filtra e fa ripartire l’azione. Già, Pesaola. Le immagini della Domenica Sportiva alla sera gli regaleranno un’inquadratura, che poi diventerà un classico: lui che cammina verso la panchina col cappotto portafortuna e la sigaretta in bocca, assorto nei suoi pensieri. Negli spogliatoi poi getterà acqua sul fuoco per spengere entusiasmi eccessivi, ma sotto sotto iniziò a crederci anche lui.