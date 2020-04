Guagni: “Alla Fiorentina siamo privilegiate, tantissimi club avranno problemi. Il campionato…”

Alia Guagni, capitano Fiorentina Women’s e Nazionale azzurra, ha parlato al Corriere Fiorentino: “La stagione, forse, è stata interrotta nel nostro momento migliore. Spero si riesca a trovare una soluzione per poter concludere il campionato, sempre tenendo conto che le priorità sono salute di tutti e superare questo momento difficile, il calcio viene dopo. Dovremo fare i conti con tantissime società che avranno problemi economici importanti. La Federazione non dovrà abbandonare nessuno. Noi alla Fiorentina siamo privilegiate, abbiamo una società florida e importante alle spalle e un presidente che in ogni istante ci fa sentire la sua vicinanza”.