Gruppo, slogan, identità: così Italiano ha motivato lo spogliatoio. E Biraghi…

Scelte impopolari e singoli messi da parte: così Vincenzo Italiano ha dato nuova linfa alla Fiorentina

"Non ci sono limiti, solo orizzonti". Vincenzo Italiano aveva fatto suo questo slogan dopo la promozione in Serie A ottenuta con lo Spezia. Parole che - scrive La Nazione - il tecnico aveva scelto per motivare il suo giocatore preferito, il Gruppo. Sia nello spogliatoio che nell'infermeria viola campeggiano messaggi motivazionali, che ha convinto i giocatori che quella intrapresa sia la strada giusta. Lo ha fatto anche per limitare l'ego e gli interessi personali all'interno di un gruppo di giovani strapagati, esercizio difficile ma che dimostra come le scelte siano state prese con cura per convogliare tutte le energie verso l’unione generale.