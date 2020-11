Grifo: “Vicino alla Fiorentina, poi viola presero Ribery e Boateng”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Grifo, autore di una doppietta contro l’Estonia, ha svelato anche un retroscena sulla Fiorentina:

Era l’estate del 2019: ero di nuovo all’Hoffenheim e quella proposta sulle prime mi sembrava interessante ma, mentre riflettevo, il club viola prese Ribery e Boateng. E a quel punto era meglio rimanere in Germania. Se ha pesato l’aspetto economico? Assolutamente no. Sono soddisfatto del mio percorso in Bundesliga e ogni mio passo è legato alle prospettive tecniche. Non mi sono mai mosso per i soldi. Se mi sono pentito?Sulle prime sì, perché all’Hoffenheim non è andata come mi aspettavo. Meno male che, poi, al Friburgo ho trovato l’ambiente giusto. Grazie all’allenatore, Christian Streich, che sa sempre prendere il meglio da me, nel 4-4-2, nel 5-2-3 o nel 4-3-3. Io faccio l’ala di mestiere, ma se c’è da aiutare i compagni torno volentieri indietro.