Grandi manovre al centro: offerta per Bonaventura, contatti per Nainggolan, Malinovskyi…

Grandi manovre a centrocampo per la Fiorentina. Giacomo Bonaventura non rinnova con il Milan e il club viola gli offre un ingaggio almeno valido per le prossime tre stagioni. C’è la concorrenza del Torino. Contatti con l’Inter per Radja Nainggolan, che non sarà riscattato dal Cagliari: il dg Marotta ha parlato sia con i viola, primo e più forte interlocutore, sia con il Milan. I nerazzurri vogliono chiudere sul prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione da 20 milioni. Infine Ruslan Malinovskyi: la trattativa esiste e parte dai primi sondaggi dell’agosto scorso, una manovra concreta a gennaio e adesso la prospettiva per l’estate. Lo scrive La Nazione.