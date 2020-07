Götze, Mandzukic: la Fiorentina si gioca la carta Ribery per attrarre i campioni

La Fiorentina guarda già al mercato e in attesa di definire la questione legata all’allenatore del futuro, osserva con attenzione la posizione di Mario Götze (SCHEDA) che si è svincolato dal Borussia Dortmund. Nonostante l’interesse di Monaco e Siviglia, la Fiorentina può giocare una carta in grado di sbaragliare la concorrenza: Franck Ribery. L’ex compagno al Bayern infatti è la carta per convincere il campione del mondo tedesco, autore del gol nella finale del Mondiale 2014, a trasferirsi in Italia. Il francese oltre ad essere un punto di riferimento in campo può diventare un traino per il calciomercato del club viola, visto che oltre a Götze anche l’acquisto a parametro zero di Mario Mandzukic può diventare realtà. Sul croato però occhio all’Inter di Conte.

