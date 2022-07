Gori, Inzaghi ti insegna la via del gol: partire ora, per rimanere dopo

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Gabriele Gori. Il giovane attaccante viola, con la Fiorentina nel sangue, andrà a giocare nella Reggina di Inzaghi, pronto per esplodere in maniere definitiva. A Cosenza ha segnato 5 gol in 10 gare, prima di doversi fermare per il Covid e poi per altri problemi di salute. Adesso, è arrivato il momento di ripartire per poi tornare a Firenze e riprendersi la maglia che lui tanto ama.