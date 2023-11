Gonzalez avrebbe bisogno di riposo, ma… come fai a tenerlo fuori?

Come conferma oggi il Corriere Fiorentino, Italiano dovrebbe affidarsi ancora una volta a Nico Gonzalez, anche contro il Genk, nonostante gli impegni si susseguano con un ritmo incalzante e una gestione oculata delle energie sia fondamentale per la prevenzione degli infortuni. L'argentino sta bene, è a piena disposizione ma un turno di riposo non sarebbe stato male per arrivare al top alla gara contro la Salernitana, occasione per riprendere a macinare punti in campionato dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. "Difficile però, in un match «determinante» (per usare le parole dell’allenatore) farne a meno", scrive il quotidiano.