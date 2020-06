Gol, concorrenza e futuro: le sfide di Cutrone

La sua ultima partita da titolare in campionato – scrive La Nazione – è stata quella, persa, contro l’Atalanta, l’8 febbraio scorso. Poi, Patrick Cutrone è sempre subentrato, anche col Milan, quando si è procurato il calcio di rigore che ha permesso alla Fiorentina di recuperare lo svantaggio (penalty trasformato da Pulgar). La sfida, adesso, è affascinante anche per lui. Ha dalla sua la fiducia incondizionata dal club, ma ha assoluto bisogno di cominciare a macinare un gol dietro l’altro per dimostrare di essere l’attaccante complementare a Dusan Vlahovic, l’attuale capocannoniere del club, di certo la spalla ideale con cui continuare il percorso di crescita per riportare in alto la squadra viola. Le 12 gare che mancano da qui alla fine della stagione saranno un testa a testa anche in attacco, per capire dove eventualmente la squadra potrà essere rafforzata sul mercato. Cutrone è arrivato a gennaio dal Wolverhampton in prestito (oneroso) per 18 mesi con un contro riscatto sostanzioso da dover esercitare nel 2021. Ma in queste settimane potrebbe davvero accadere di tutto. E’ vero che il presidente Commisso ha spento tutte le possibili voci di mercato, specie davanti, ma è altrettanto innegabile che per puntare in alto serva un calciatore capace di scalare quella classifica cannonieri che da 14 anni non parla più viola. Insomma, Cutrone rimane un giocatore sotto esame e questo lo si è capito.