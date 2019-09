Gli occhi del globo su Firenze, attesi giornalisti provenienti da ogni parte del mondo

Fiorentina-Juventus è sempre una partita dal fascino distintivo, non soltanto per i tifosi Viola o bianconeri ma anche per gli appassionati di calcio in generale. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, anche all’estero viene riservata una grande attenzione alla sfida. Per la gara in programma alle 15:00 al Franchi, sono arrivate richieste di accredito da Repubblica Ceca, Francia, ma anche Germania, Belgio, Serbia, Kosovo, Inghilterra Algeria e Ghana. Inoltre la diretta televisiva sarà trasmessa su prestigiosi canali sportivi internazionali, certi che la sfida tra Ribery e Cr7 regalerà grandi emozioni.