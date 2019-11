Gli altri litigano, la Fiorentina si ritrova a cena (e Dalbert paga)

La Fiorentina prepara la partita contro il Cagliari concedendosi una cena in allegria, tutti insieme. E in un momento in cui non si parla che di allenatori contro giocatori o società, squadre ammutinate contro ritiri e presidenti, alla fine la voglia di stare insieme di un gruppo fa notizia. Come scrive il Corriere Fiorentino, staff, dirigenti e giocatori, per un totale di oltre 50 persone, mercoledì sera si sono ritrovati al ristorante “13 gobbi”. Insieme a Pradè e Montella (molto amici dei proprietari e ospiti fissi del ristorante) c’erano anche Joe Barone e Joseph Commisso. Ribery showman della serata, che si dimostra un elemento fondamentale per tenere alto il morale del gruppo, mentre Chiesa e Castrovilli erano seduti uno accanto all’altro, di sicuro hanno parlato anche di azzurro. Alla cassa invece sono passati Dalbert e un giovane, per pagare il pegno di una partitella persa in allenamento.