Giovedì con un Jack in meno? La speranza è sempre l’ultima a morire

La speranza è sempre l’ultima a morire. È altrettanto vero però, tanto per continuare con proverbi e saggezze popolari, che «chi di speranza vive, disperato muore». Vincenzo Italiano conosce entrambi i modi di dire e in queste ore li ha ben stampati in testa. Il riferimento è a Giacomo Bonaventura, alle sue condizioni e alle possibilità di averlo a disposizione per la gara di giovedì con la Cremonese. La (brutta) notizia infatti, è che il risentimento muscolare accusato con il Lech Poznan non è stato ancora smaltito e per questo, nonostante siano stati scongiurati infortuni particolarmente gravi, a ieri le sensazioni attorno a un suo recupero erano decisamente negative. Del resto, come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina partirà dallo 0-2 ottenuto all’andata e, all’orizzonte, ci sono appuntamenti altrettanto se non ancor più importanti. Le due semifinali di Conference con il Basilea, per esempio. Salvo sorprese insomma, giovedì sera Bonaventura non ci sarà. Un’assenza pesante, in un momento nel quale i viola avrebbero un gran bisogno della sua esperienza e della sua personalità.