Giovani, il primo bilancio: Castrovilli in copertina, Dragowski affidabile, gli altri…

Come scrive il Corriere Fiorentino, in queste 12 giornate alcune delle risposte migliori sono arrivate dai giovani. In copertina c’è Castrovilli. Montella sa di poter contare su un portiere affidabile come Dragowski e due alternative all’altezza come Venuti e Ranieri in difesa. Vlahovic è già a quattro reti in stagione. Sottil, infine, alterna momenti di grande esaltazione a brutti passaggi a vuoto, ma anche lui si è dimostrato più che utile alla causa.