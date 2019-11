Giovani e italiani: i nomi che piacciono alla nuova Fiorentina

Adesso è cosa nota: la Fiorentina di Rocco Commisso punta forte sui giovani di talento del nostro Paese. E allora quali sono i migliori, o per lo meno quelli che destano l’interesse degli uomini-mercato viola? Se lo chiede Stadio, che non può esimersi dal menzionare Sandro Tonali (SCHEDA), piccolo fenomeno del Brescia già trattato in estate sulla base di 25 milioni di euro. Se ne riparlerà in estate, ma ecco che arrivano altri nomi: Gianluca Scamacca (SCHEDA), di proprietà del Sassuolo, e Niccolò Zanellato (SCHEDA), entrambi militanti in Serie B, sembrano i profili giusti, e Montella, sia che decida di annetterli alla sua rosa, sia che li mandi in Primavera, potrà osservarli da vicino grazie al nuovo Centro Sportivo.

Senza dimenticarsi dei giovani che sono già della Fiorentina, in prestito: Gori sta facendo bene ad Arezzo, Pinto ha esordito con la Salernitana. Chi sarà il nuovo Castrovilli?