Giani: “Ripartire dalla riqualificazione del Franchi”

Da una parte Firenze, dall’altra Campi Bisenzio. Dove sorgerà, se sarà realizzato, il nuovo stadio della Fiorentina? Oppure “vincerà” la via del restyling del Franchi? Sul Corriere Fiorentino troviamo un breve virgolettato di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale:

Una scelta come quella dello stadio deve essere oggetto di una pianificazione di area metropolitana, non di rapporti individuali tra titolari di un terreno e la Fiorentina. Nardella ha espresso una posizione chiara sulla riqualificazione del Franchi: da lì si deve ripartire. Se non matura, si fa un ragionamento di pianificazione, infrastrutture comprese.