Ghezzal in gran forma, è lui la prima scelta per sostituire Chiesa?

Se lo domanda la Nazione: quattro gol in due partite, seppure amichevoli e contro squadre di basso livello, avranno convinto Montella? In attesa di capire se Federico Chiesa sarà disponibile a Brescia, Rachid Ghezzal si candida come sostituto e incanta nei test-match: buona l’intesa con Boateng, mentre i Nazionali viola stanno per rientrare dai propri impegni (l’ultimo è Caceres, che intanto stanotte si è fatto espellere). Già da oggi sono previsti i primi rientri: la trasferta di Brescia si avvicina.