Ghezzal, esperienza e qualità al servizio di Montella

Rachid Ghezzal è l’ultimo giocatore arrivato nel calciomercato estivo, quasi allo scadere della sessione, per portare qualità e imprevedibilità allo scacchiere tattico di Montella. Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno franco algerino è stato scelto per la sua qualità e la sua duttilità, visto che è capace di ricoprire diversi ruoli del fronte offensivo, inserendosi perfettamente nell’idea di Montella di 4-2-3-1. L’operazione è stata portata a termine grazie al duro lavoro del fratello del ragazzo, Abdelkader, che in poche ore è riuscito a mettere d’accordo tutte le parti, dando a Rachid una nuova opportunità che non vuole farsi scappare. L’esterno algerino ha un riscatto fissato a circa 10 milioni, e farà di tutto per farsi confermare in viola.