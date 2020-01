German ci mette una Pezzella. Non si sa come, eppure la Fiorentina riesce a vincere

Fiorentina-Spal, il commento de La Nazione: “Non si sa come, eppure la Fiorentina riesce a vincere contro la Spal. Il risultato più importante dopo la partita più disarmante, il merito individuale dunque è tutto di Pezzella che prende l’ascensore e con un colpo di testa decide il match mentre la Spal sta provando a battere Dragowski, e quasi ci riesce. Per il resto c’è poco da gioire, perfino la Spal ultima in classifica sembra una squadra fatta e formata rispetto a una Fiorentina che Iachini schiera in modo originale, per essere gentili, senza un centravanti di ruolo (ancora Boateng) e con Chiesa disperso in una libertà più centrale che in queste condizioni fisiche lo mortifica. Intorno, una modestia da tagliare a fette. Beppe – nonostante il gioco latitante – ha comunque messo insieme 4 punti in 2 partite, rischiando addirittura di ricavarne 6. Quindi, anche se le scelte non ci sono piaciute probabilmente avrà ragione lui“.