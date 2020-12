Genoa, Maran resta in sella anche per motivi di bilancio. Contro la Fiorentina gara verità

Se la Fiorentina non vive un bel momento, quello del Genoa è perfino peggiore. La squadra è penultima in classica, segna pochi gol e ne prende tanti. Tuttosport in edicola si sofferma sul cambio allenatore che sembra un pericolo scampato per ora. Rolando Maran è rimasto al suo posto nonostante i risultati deludenti. Fra i motivi della scelta anche ragioni di bilancio visto che a libro paga c’è già Davide Nicola. Preziosi ha pensato a Semplici, Stramaccioni e Ballardini ma per ora resiste. In attesa di Firenze per la gara della verità.