Caso Genoa, Lega A in apprensione. Verso il rinvio col Toro e rispunta l’ipotesi playoff

Il caso legato alle positività massicce in casa Genoa è destinato a fare scuola, ma intanto la Lega A è in profonda apprensione. Come si legge sul Corriere Dello Sport, la situazione è delicata e rischia di coinvolgere non solo il Genoa – impegnato sabato contro il Torino, almeno da calendario – ma anche il Napoli, avversario del Grifone nella scorsa gara e atteso dalla Juve nel big match. Questo è il primo caso dopo il lockdown di una squadra che rischia di essere un vero e proprio focolaio: il regolamento FIFA in questi casi prevede la presenza minima di 13 tesserati, ma l’orientamento della Lega è quello di rinviare la partita. Più difficile farlo con Juve-Napoli, visti gli impegni di entrambe nelle coppe europee e un’altra data da fissare.

E per qualcuno tornano in auge i play-off, già preventivati da Gravina anche nell’ultimo Consiglio Federale: la pausa per le Nazionali potrà aiutare a chiarire la situazione e a negativtzzare qualche contagiato, ma il tema resterà attuale. Con gli Europei da giocare in estate e poco tempo a disposizione l’idea rimane sempre lì, nel cassetto. Nonostante le tv abbiano pagato per 380 partite…