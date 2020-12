Genoa al tabù Franchi. I rossoblu non vincono dal 1977

Domani al Franchi Fiorentina e Genoa si affrontano in un vero e proprio scontro salvezza, visto che le due squadre devono fare i conti con una classifica preoccupante. Come scrive Tuttosport, i rossoblù proveranno a infrangere il tabù trasferta all’Artemio Franchi, visto che non si impongono a Firenze ormai dal lontano 1977, quando vinsero 2-1. Nel capoluogo toscano, nelle ultime 22 gare giocate, per il Genoa sono arrivate infatti 11 sconfitte e 11 pareggi.

Verso il Genoa, si va verso il 4-3-3: nuova chance per Callejon