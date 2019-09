La Gazzetta dello Sport dedica due pagine ai nuovi stranieri arrivati in Serie A. “Volti nuovi dal mondo. 65 novità in A, ma la tendenza è più qualità e meno quantità” è il titolo dell’inchiesta. Nel paragrafo dedicato alle sorprese viene citato anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, di ritorno a Firenze:

Il cesto delle novità è come la pesca al Luna Park: sai cos’hai in mano solo quando apri la pallina. Però qui si intravede più che nella plastica, e quindi si può scommettere a occhi chiusi sul talento da pantera di Leao (Milan), sulla letale testa da scacchista di Mkhitaryan (Roma), sul «Lavezzi che fa più gol» Lozano (Napoli, descrizione di Pierpaolo Marino). Sorprese vere? Occhio ai muscoli duttili del giapponese Tomiyasu (Bologna), alla dinamite nelle gambe di Pedro (Fiorentina) o alla solidità in porta del rocker finlandese Joronen (Brescia).