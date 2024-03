Gazzetta sicura: al Milan va bene un pari a Firenze

Fiorentina-Milan sarà uno dei big match della 30° giornata di Serie A. Una partita che si disputerà in un'atmosfera particolare, ma una sfida che vale molto anche sul piano della classifica. Più per i viola che non per i rossoneri però. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i 62 punti del Milan e il +11 sulla Roma quinta, sono un margine rassicurante per il traguardo Champions League, che è davvero ad un passo. E poi in maniera ancora più esplicita si scrive: