Gazzetta: “La Juventus mette alla porta Kean, ma lui vuole la Premier”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Kean. Quattro punte però sono più che sufficienti per una squadra che non fa la Champions e fino ad aprile – quando si giocheranno le semifinali di Coppa Italia – non avrà più impegni infrasettimanali. Kean rischia di avere sempre meno spazio, perciò il club ha aperto alla cessione in prestito, che potrebbe aiutare l’azzurro a non perdere l’Europeo in Germania. Per lui si sono già fatte avanti Monza e Fiorentina, Moise per ora vuole temporeggiare per poter valutare anche altre offerte provenienti dall’estero (Rennes), in particolare dalla Premier League, che sarebbe destinazione gradita al giocatore. La Juventus lo lascerà scegliere, mettendo però in primo piano la continuità: la società preme perché vada in un club che lo valorizzi, dandogli la possibilità di trovare più spazio di quello che avrebbe in bianconero.