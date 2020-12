Gazzetta: intreccio Fiorentina-Lazio, c’è Biraghi in ballo. Caicedo e non solo per i viola

Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la Lazio avrebbe individuato in Bradaric e Biraghi due profili adatti per rinforzare la rosa a gennaio. Per il secondo ovviamente si dovrà trattare con la Fiorentina, che nel frattempo continua a spingere per Caicedo. La punta dell’Ecuador però non è l’unica alternativa, continua la Rosea, che fa i nomi di Lasagna e Inglese come possibili sostituti di Kouamé e Cutrone. Va tenuto presente, però, che nessuno di questi giocatori verrà svenduto.

