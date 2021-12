Gazzetta: Fiorentina, tridente da sogno. Con Ikonè un upgrade deciso

Per la rosea con l'acquisto del francese la Fiorentina dimostra a tutti di voler puntare all'Europa

Un tridente mancino formato da Ikonè, Vlahovic e Gonzalez fa già sognare. Senza nulla togliere a chi già c’era, l’impressione è che qualitativamente l’acquisto del francese (classe ’98) amico di Mbappé e cresciuto nel mito di Ribery porti i viola ad un upgrade deciso. Servirà inserirlo in squadra ed adattarlo alla Serie A. Ma la velocità negli spazi, la capacità di tagliare ed anche quella di verticalizzare mettendo i compagni in condizioni di battere a rete, sono buone argomentazioni per l’acquisto. Senza considerare la volontà ferrea del calciatore di sposare il viola. Preferito addirittura ad un ottavo di Champions che avrebbe giocato a Lille. Dovrà migliorare il prima possibile la capacità realizzativa. In stagione ad esempio ha segnato appena due reti, una in campionato ed una in Champions. Piazzando il colpo la Fiorentina dimostra a tutti di credere all’Europa.